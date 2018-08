Eurofighter: Pilz mit Rundumschlag vor Ausschuss-Beginn

Pilz äußert vor Beginn des Eurofighter-UA heftige Kritik - © APA

Einen Monat vor Beginn des Eurofighter-Untersuchungsausschusses hat Peter Pilz zu einem Rundumschlag ausgeholt. Der Gründer der Liste Pilz kritisierte am Donnerstag in einer Pressekonferenz Erwägungen, wieder auf den Flugzeug-Hersteller zurückzugreifen und forderte dessen Ausschluss von allen Vergaben. Zudem solle Österreich auf dem Rechtsweg das Bußgeld von Airbus an Bayern einfordern.