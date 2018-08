Eurogruppen-Chef kommt für Arbeitsgespräch nach Salzburg

Centeno besucht die Salzburger Festspiele. - © AFP

Der portugiesische Finanzminister und Präsident der Eurogruppe Mario Centeno kommt nach Salzburg und wird dort am Sonntag seinen Amtskollegen Hartwig Löger (ÖVP) zu einem bilateralen Arbeitsgespräch im Zeichen der österreichischen Ratspräsidentschaft treffen. Das kündigte das Finanzministerium in einer Pressemitteilung am Samstag an.