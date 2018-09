Europa bei Ryder Cup in Not – USA führen nach Vierball 3:1

Fleetwood (l.) und Molinari jubelten über einzigen europäischen Sieg - © APA (AFP)

Europas Ryder-Cup-Team hat beim Heim-Event in Paris einen Fehlstart erwischt. Nach den Fourballs am Freitag-Vormittag führt Titelverteidiger USA 3:1, den einzigen Punkt für die Gastgeber schafften Franceso Molinari/Tommy Fleetwood ausgerechnet gegen Superstar Tiger Woods und Masters-Champ Patrick Reed mit 3&1. Am Nachmittag folgten im Le Golf National die klassischen Vierer.