Europa League: Salzburg verliert im Hinspiel gegen Lazio Rom

Minamino erzielte den zweiten Treffer der Salzburger. - © APA/ROLAND SCHLAGER

Red Bull Salzburg hat am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel in der Fußball-Europa-League bei Lazio Rom mit 2:4 (1:1) verloren. Senad Lulic brachte die Italiener in der 8. Minute voran, ehe Valon Berisha per Elfmeter (30.) der Ausgleich gelang. Nach der Pause trafen Lazios Marco Parolo (49.) bzw. Takumi Minamino (71.), ehe Felipe Anderson (74.) und Ciro Immobile (76.) für die Römer anschrieben.