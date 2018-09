Europa League: Salzburgs Rendezvous mit der Vergangenheit in Leipzig

Die Europa-League-Reise nach Leipzig bringt Salzburg ein pikantes Stelldichein mit der Vergangenheit. Denn am Donnerstag (21 Uhr/live Puls 4) treffen zwei Fußball-Teams aufeinander, die einst unter dem gleichen Flügelpaar kickten. Jenem von Red Bull, das seit der Entflechtung in Leipzig als Eigentümer, in Salzburg “nur” noch als Sponsor auftritt. Wettbewerbsverzerrung? Die UEFA sagt ‘nein’.