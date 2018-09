Europäische Clubvereinigung zeichnete RB Salzburg aus

ECA bescheinigte den Bullen den "besten sportlichen Fortschritt" - © APA

Die europäische Fußball-Club-Vereinigung (ECA) hat Österreichs Meister Red Bull Salzburg für die abgelaufene Saison 2017/18 wieder mit dem “Best Sporting Progress”-Award, dem Preis für den besten sportlichen Fortschritt, ausgezeichnet. Das gab die ECA am Montag in Split am Rande ihrer Generalversammlung bekannt.