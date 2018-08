Europäischer Gewerkschaftsbund unterstützt Ryanair-Piloten

Rückendeckung für Ryanair-Piloten - © APA (dpa)

Die Piloten des irischen Billigfliegers Ryanair bekommen Rückendeckung von anderen Gewerkschaften für ihre für Freitag geplanten Streiks. Der Europäische Gewerkschaftsbund sprach am Donnerstag von einem “guten Signal”. Der Streik sei “für viele auch ein Zeichen in anderen Unternehmen, wo Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden”, so EGB-Vizegeneralsekretär Peter Scherrer dem Sender rbb.