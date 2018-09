Europäischer Radgipfel tagt ab Montag in Salzburg

Der EU-Radgipfel findet dieses Jahr in Salzburg statt. - © Land Salzburg/Julia Schrammel

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Nachdem der EU-Gipfel in Salzburg über die Bühne gegangen ist, startet am Montag der Europäische Radgipfel im Salzburger Kongresshaus. Die Verbesserung des Radverkehrs steht drei Tage lang im Mittelpunkt. Rund 400 Menschen aus 20 Ländern haben sich für die Fachvorträge und Diskussionen angemeldet, berichtete die Stadt Salzburg in einer Aussendung.