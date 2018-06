Europameister Portugal vor Pflichtsieg gegen Marokko

"CR7" will die nächsten drei Punkte einfahren - © APA (AFP/Getty)

Nach dem packenden 3:3 gegen Ex-Weltmeister Spanien wartet auf Europameister Portugal nun in seinem zweiten WM-Spiel der Gruppe B Außenseiter Marokko, der sein Auftaktmatch gegen den Iran in letzter Minute durch ein Eigentor unglücklich 0:1 verlor. Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der mit drei Treffern im iberischen Duell glänzte, will sein Team am Mittwoch (14.00 MESZ) in Moskau zum Sieg führen.