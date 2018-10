Europarat verleiht den Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats verleiht am Montag zum sechsten Mal ihren Menschenrechtspreis. Nominiert für den Vaclav-Havel-Preis sind Rosa Maria Paya, die sich für einen demokratischen Wandel in Kuba einsetzt, der in Bahrain inhaftierte Menschenrechtsanwalt Anwalt Nabil Rajab sowie der ebenfalls inhaftierten Leiter der tschetschenischen Organisation Memorial, Ojub Titijew.

Mit dem Vaclav-Havel-Preis zeichnet der Europarat seit 2013 Menschenrechtsaktivisten aus. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und benannt nach dem verstorbenen Bürgerrechtler und Präsidenten der Tschechischen Republik. Zur Parlamentarischen Versammlung kommen viermal im Jahr Abgeordnete der 47 Staaten des Europarats zusammen. Die Organisation in Straßburg, die unabhängig von der EU agiert, wacht über die Menschenrechte in ihren Mitgliedsländern, darunter die Türkei und Russland. (APA/dpa)