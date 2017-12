Europark: Streit in Pizzeria endet mit Pfeffersprayeinsatz

Ein Unbekannter zückte plötzlich einen Pfefferspray. (Themenbild) - © APA/Neubauer/Archiv

Weil ein Gast am Freitagabend in einer Pizzeria im Europark in der Stadt Salzburg kein Holzbesteck wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung mit Angestellten. Plötzlich sprühte der Mann mit einem Pfefferspray drauf los.