Europas größtes U9-Turnier steigt in Salzburg

Am Wochenende geht in Salzburg ein echtes Highlight des Nachwuchsfußballs über die Bühne. Nach 15 Qualifikationsturnieren in ganz Europa stehen die 70 Teilnehmer des Finales des U9 European Football Children Organization (EFCO) Championships fest. Das größte U9-Turnier Europas wird von 22. bis 24. Juni im Erich Misoph Volltreffer Stadion stattfinden.

Veranstalter ist Rudi Paulhart. „Wir freuen uns, dass wir Teams aus 18 Nationen dabei haben – darunter Topteams wie Manchester City, Juventus Turin, BVB, Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon. Die Organisation mit den Verantwortlichen der Austria läuft hervorragend. Wir haben uns viel vorgenommen und freuen uns auf drei tolle Turniertage“, sagt Paulhart. Eröffnungsfest am Freitag Die Veranstaltung im Erich Misoph Volltreffer Stadion startet mit einem Eröffnungsfest (Sängerin Julia Falke, Fahnenparade, Pyroshow) am Freitag um 17 Uhr sowie dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Rapperswil und SV Austria Salzburg. Samstags werden zwischen 9 und 17 Uhr die Vorrunden ausgespielt, bevor am Sonntag ab 8 Uhr der Finaltag startet. Das große Finale steigt um 14:30 Uhr. Wochenende im Zeichen des Nachwuchsfußballs „Wir können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht. So eine Veranstaltung zu organisieren ist ein enormer Aufwand, aber wir machen das mit großer Freude, weil bei Nachwuchsturnieren so viel in Form von Lebensfreude und positiver Energie durch die Kinder zurückkommt wie bei kaum einer anderen Veranstaltung. Es wird alles dafür unternommen, damit die über 800 jungen Sportler und deren Betreuer und Eltern noch lange positiv auf diese Veranstaltung und die Stadt Salzburg zurückblicken“, so Austrias Obmann-Stellvertreter und Leiter des Organisationskomitees David Rettenbacher. „Alle Salzburger sind natürlich herzlich eingeladen vorbeizuschauen“, sagt Rettenbacher. Hier findet ihr den gesamten Spielplan des Finalturnieres. Leserreporter Feedback