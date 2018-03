Evakuierungen nach Entdeckung einer Fliegerbombe in Graz

Die Bombe wurde im Zweiten Weltkrieg abgeworfen - © APA (LPD STEIERMARK)

Eine rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die am Freitag bei Grabungsarbeiten in Graz freigelegt wurde, hat für Sperren und einen vorerst auf 400 Meter ausgelegten Sicherheitskreis gesorgt. In einem Umkreis von etwa 100 Metern mussten Häuser evakuiert werden. Polizeibeamte gingen von Tür zu Tür und forderten die Bewohner auf, ihre Räumlichkeiten aus Sicherheitsgründen zu verlassen.