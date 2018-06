Evelyn Schlag mit Medaille des Hay Festivals ausgezeichnet

Bei dem traditionsreichen Festival für Kunst und Literatur, das am vergangenen Sonntag zu Ende ging, wurden neben Schlag (Medal for Poetry) auch die kanadische Autorin Margaret Atwood (Medal for Prose) und die britische Autorin und Illustratorin Jackie Morris (Medal for Illustration) mit der 2012 nach dem Vorbild der einstige Olympiamedaillen für Dichtkunst geschaffenen Medaillen gewürdigt. Festivaldirektor Peter Florence nannte die neuen Medaillenträgerinnen “drei Weltklasse-Künstlerinnen”. Zu den bisherigen Ausgezeichneten zählen Miranda Hart, John le Carre und Alan Bennett.

“All Under One Roof” von Evelyn Schlag, von der auf Deutsch zuletzt 2016 im Zsolnay Verlag ihr Roman “Yemen Cafe” erschien, wurde zudem in der vergangenen Woche von “The Telegraph” zum “Gedichtband des Monats” gekürt. Das Buch erscheint Ende Juni im Verlag Carcanet.

(APA)