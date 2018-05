Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl bei Forstarbeiten schwer verletzt

Trinkl arbeitet seit der Saison 2014/15 für die FIS als Renndirektor. - © APA/EXPA/JOHANN GRODER

FIS-Weltcup-Renndirektor Hannes Trinkl hat sich bei Forstarbeiten in seinem Heimatort Sankt Pankraz (Bez. Kirchdorf) in Oberösterreich Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Der Abfahrtsweltmeister von 2001 beseitigte Sturmschäden im Wald, als er beim Zerschneiden eines entwurzelten Baumes vom Stamm getroffen wurde. Der 50-Jährige kam mit einer Verletzung am Unterschenkel ins Spital, so die Polizei OÖ.