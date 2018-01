Ex-Boxer Mike Tyson gründet Cannabis-Farm in Kalifornien

“The Blast” zufolge soll die Hälfte der “Tyson Ranch” für den Anbau von Marihuana genutzt werden. Neben einer Schule für Züchter sind auch eine Anlage zur Gewinnung des Wirkstoffs THC und eine Fabrik für “Edibles” geplant, also mit THC versetztes Gebäck und Schokolade. Ein Amphitheater sowie ein Camping-Platz und Hütten zur Übernachtung sollen Besucher offenbar locken, länger auf der Farm zu bleiben. Ein offizielles Eröffnungsdatum stand zunächst nicht fest.

