Ex-Darts-Weltmeister Bristow an Herzinfarkt gestorben

Eric Bristow ist tot - hier ein Foto des Engländers aus dem Jahr 1989. - © ASSOCIATED PRESS

Der frühere Darts-Weltmeister Eric Bristow ist tot. Der 60-jährige Engländer erlitt im Rahmen der Darts Premier League in Liverpool am Donnerstagabend einen Herzinfarkt und starb, wie ein Sprecher des Weltverbandes PDC bestätigte. Bristow hatte in den 80er-Jahren fünfmal den WM-Titel gewonnen und galt als größter Förderer von Rekord-Weltmeister Phil Taylor.