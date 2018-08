Ex-Dissident Kohout: Mut der Österreicher während “Prager Frühlings”

Der Prager Frühling ist für Tschechien eine entscheidende historische Zäsur. Denn dem tschechischen Volks sei zweimal in seiner Geschichte “das Rückgrat gebrochen” worden, wie Kohout während des Gesprächs erklärte.

Politische Führung durch Moskau verhaftet

Das erste Mal durch das Münchener Abkommen von 1938, mit dem beschlossen wurde, dass die Tschechoslowakei das Sudetenland an das Deutsche Reich abtreten muss. Und ein zweites Mal 1968 durch den “Verrat der gesamten politischen Führung des Landes”, die nach ihrer Verhaftung durch Moskau verpflichtet wurde, die Reformen rückgängig zu machen, und auch zuließ, dass sowjetische Soldaten bis 1991 in der Tschechoslowakei stationiert blieben. “Doch wenn ein Demokratisierungsprozess anfängt, ist er nicht zu halten. Das hat man schon mehrmals überall auf der Welt immer wieder erlebt”, betonte der Schriftsteller.

Kohout lobt “wahnsinnigen Mut” der Österreicher

Lob hatte Kohout für die Österreicher übrig. Diese hätten gleich nach Kriegsende – bei den Aufständen in Ungarn 1956 und Prag 1968 – “wahnsinnigen Mut” bewiesen, und das, “obwohl sie damals wirklich noch auf schwachen Füßen standen”, sagte Kohout. Dafür hätten sie Dank verdient, sagte der Publizist und bedankte sich denn auch sogleich bei Alt-Bundespräsident Fischer, mit dem ihn eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet.

Rasche Asyl-Zuerkennung durch Kirchschläger

Im Gegensatz zu den Österreichern war der sowjetische Einmarsch für die Bürger der kommunistischen Nachbarlandes Tschechoslowakei Realität. Nach den Protesten des Prager Frühlings im Jahr 1968, die auch von Studentenprotesten angestoßen wurden und in Forderungen nach wirtschaftlicher Liberalisierung und persönlichen Freiheiten mündeten, marschierten in der Nacht auf 21. August die Truppen des Warschauer Paktes ein. Rund 160.000 Menschen flüchteten damals nach Österreich, was unter anderem durch die rasche Asyl-Zuerkennung des österreichischen Botschafters in Prag, Rudolf Kirchschläger, ermöglicht wurde. Bis 1969 kamen 210.000 Menschen in das Nachbarland.

Regierung stand Protesten positiv gegenüber

Fischer, der damals Sekretär der sozialistischen Parlamentsfraktion war, erklärte sich die Solidarität und Sympathie der österreichischen Politik gegenüber den tschechoslowakischen Flüchtlingen am Donnerstag so, dass sowohl die damalige ÖVP-Regierung als auch die oppositionelle SPÖ “demokratisch-antikommunistisch” eingestellt gewesen seien. Deshalb sei man den Protesten positiv gegenüberstanden.

Kohout nach Aktivismus ausgebürgert

Auch Pavel Kohout war einst Mitglied der Kommunistischen Partei Tschechiens und entwickelte sich später zu einem erbitterten Gegner des Regimes. Er war maßgeblich an den Protesten des Prager Frühlings beteiligt, dessen Ziel es war, den Sozialismus von innen heraus zu reformieren. 1977 war er Mitinitiator der Bürgerbewegung “Charta 77”. 1979 wurde der heute 90-jährige aus der Tschechoslowakei ausgebürgert.

Ein Jahr später erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft. Nicht ohne historische Ironie fand das Gespräch zwischen Fischer und Kohout in der tschechischen Botschaft in Wien statt. An jenem Ort wurde Kohout einst die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt.

Tschechien feiert 25 Jahre Republik

In Anspielung auf die aktuelle Flüchtlingskrise sagte Fischer: “Kreisky war stolz darauf, Flüchtlingsrouten geöffnet zu haben”, womit er spontanen Applaus auslöste. Kohout wiederum bemängelte, Immigranten würden sich zu wenig “einbürgern”, sie sollten die “Sitten und die Geschichte des Landes” annehmen. Er selbst habe sofort nach seiner Einbürgerung die österreichische Bundeshymne erlernt.

Das Jahr 2018 ist für die Tschechische Republik ein geschichtsträchtiges Jahr: Neben dem Gedenken an den Prager Frühling feiert das Land auch sein 25-jähriges Bestehen als unabhängige Republik sowie die Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik vor 100 Jahren.

