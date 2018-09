Ex-Freundin mit Umbringen bedroht und in Schlägerei in Lokal verwickelt: 24-Jähriger hält Einsatzkräfte auf Trab

Ein 24-Jähriger soll zwei Männer mit einem Faustschlag verletzt haben. - © Bilderbox/Symbolbild

Zunächst soll ein 24-Jähriger in der Nacht auf Sonntag zwei Mitarbeitern eines Lokals in der Salzburger Altstadt einen Faustschlag versetzt und so eine Schlägerei ausgelöst haben, später soll er seine Ex-Freundin gewürgt und dieser mit dem Umbringen gedroht haben, wie die Polizei berichtet. Nachdem die Frau die Polizei gerufen hatte, floh der Mann.