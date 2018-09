Ex-Kunstberater Achenbach ist jetzt Künstler

Achenbach nach Entlassung aus Haft "wieder da" - © APA (dpa/Archiv)

Ex-Kunstberater Helge Achenbach (66) mischt wenige Monate nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder im Kunstbetrieb mit – als Künstler. In einer Galerie in Düsseldorfs Szeneviertel Flingern werden an diesem Wochenende am Rande des renommierten Galeriewochenendes “DC Open” Landschaftsabstraktionen von Deutschlands einst bekanntestem Kunstberater angeboten.