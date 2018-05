Ex-NHL-Trainer Dave Cameron neuer Coach der Vienna Capitals

Dave Cameron beobachtet ein Spiel als Coach der Ottawa Senators - © APA (AFP/Getty)

Die Vienna Capitals haben einen bekannten Trainer aus der nordamerikanischen Profiliga (NHL) als Nachfolger von Serge Aubin geholt. Der Ex-Eishockey-Meister aus Wien präsentierte am Montag Dave Cameron als neuen Head-Coach. Der 59-jährige Kanadier war von Dezember 2014 bis Saisonende 2015/16 in dieser Funktion in der NHL bei den Ottawa Senators tätig.