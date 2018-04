Ex-“Playboy”-Model darf über Affäre mit Trump sprechen

Karen McDougal darf ihr Schweigen brechen - © APA (AFP/Archiv)

Das ehemalige “Playboy”-Model Karen McDougal darf nun mit einer angeblichen Affäre mit US-Präsident Donald Trump an die Öffentlichkeit gehen. Die 47-Jährige erzielte am Mittwoch eine Einigung mit dem Medienunternehmen American Media Inc. (AMI), das 2016 die Exklusivrechte an McDougals Geschichte erworben hatte, diese aber nie veröffentlichte.