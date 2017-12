Ex-Soldat soll Terroranschlag in San Francisco geplant haben

Der Anschlag sollte auf dem beliebten Pier 39 geschehen - © APA (AFP)

Durch den Einsatz verdeckter Ermittler hat die US-Bundespolizei FBI nach eigenen Angaben einen schweren Anschlag an den Weihnachtstagen vereitelt. Sie nahm am Freitag einen 26-jährigen Jihadisten fest, der bei einem Terroranschlag auf ein beliebtes Ausflugsziel in San Francisco Zivilisten töten wollte, wie es in einer Erklärung hieß.