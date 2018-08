Usain Bolt bei seinem ersten Einsatz als Fußballer - © APA (AFP)

Jamaikas achtfacher Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat in Australien sein Debüt als Fußballer gegeben. Für den A-League-Proficlub Central Coast Mariners durfte Bolt am Freitag in einem Testspiel gegen ein Amateurteam in Gosford (6:1) in der 71. Minute aufs Feld. 12.000 Zuschauer hatten lautstark für seine Einwechslung plädiert. In vier Monaten werde er so wie die anderen spielen, meinte Bolt.