Ex-Teamspieler Westerthaler verstorben

Westerthaler war zu seiner Zeit einer der besten Bundesliga-Goalgetter - © APA

Wie die “Tiroler Tageszeitung” und die “Kronen Zeitung” am Samstag in ihrer Online-Ausgabe berichtet haben, ist der ehemalige ÖFB-Teamspieler Christoph Westerthaler am Freitag verstorben. Auch sein Ex-Club Wacker Innsbruck bestätigte den Tod auf Facebook und kondolierte Westerthalers Familie. Der Tiroler erlag demnach im Alter von 53 Jahren den Folgen eines Herzinfarkts.