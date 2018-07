Exfreundin gab Tipp: Neuer Liebhaber heckte Überfall auf Steyrer aus

Nachdem die 23-Jährige ihrem gleichaltrigen neuen Freund erzählt hatte, dass ihr Ex größere Mengen Bargeld in der Wohnung aufbewahre und zudem eher ängstlich sei, schmiedete der Neo-Liebhaber gemeinsam mit einem Bekannten den Plan für den Überfall. Dazu holten sie noch einen weiteren Komplizen mit an Bord.

Als Pizzalieferanten getarnt den Ex überfallen

Das Pärchen brachte die beiden anderen Männer – einen 27- und einen 28-Jährigen – am 19. Februar zur Wohnung des Opfers, wo sie sich als Pizzalieferanten ausgaben. Als ihnen der Bewohner öffnete, attackierten sie ihn mit Faustschlägen, drängten ihn in die Wohnung und hielten ihn am Boden fest. Er wurde dabei leicht verletzt. Einer der Täter war bei dem Überfall maskiert und soll sogar eine Faustfeuerwaffe dabeigehabt haben.

Polizei forscht Täter aus

Das erwartete Geld oder Drogen fanden die Täter allerdings nicht. Stattdessen bemerkten sie rasch, dass sich noch jemand in der Wohnung aufhielt. In Panik nahmen sie dem Opfer und dem unerwarteten Zeugen die Handys ab und flüchteten. Nach langwierigen Ermittlungen in der Steyrer Drogenszene wurde das Quartett nun von der Polizei ausgeforscht. Die drei Männer, von denen zwei bereits einschlägig amtsbekannt waren, sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

