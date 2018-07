Die Polizei sucht nun nach dem Mann und weiteren Opfern. (Symbolbild) - © BIlderbox

Ein noch unbekannter Mann hat in Saalfelden (Pinzgau) eine Frau zweimal sexuell belästigt. Mitte Juni und Anfang Juli entblößte der Mann jeweils sein Geschlechtsteil vor ihr und nuschelte Unverständliches. Es kam aber zu keinem Übergriff. Die Polizei bat am Samstag in einer Presseaussendung mögliche Zeugen, sich zu melden.