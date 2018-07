Exhibitionist trieb an Salzburger Badesee sein Unwesen

Die Polizei in Salzburg fasste einen Exhibitionisten. - © Bilderbox/Symbolbild

Die Polizei hat am Samstag in Kuchl (Tennengau) einen 27-jährigen Exhibitionisten geschnappt. Der Kroate steht unter Verdacht, in den vergangenen Wochen im Bereich des Bürgerausees mehrmals sein Geschlechtsteil vorgezeigt und zu onanieren begonnen zu haben. Als der Mann am Samstag auf diese Weise eine 52-jährige Joggerin aus der Gemeinde belästigte, alarmierte die Frau die Polizei.