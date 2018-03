Exhumierter Salvador Dali wieder bestattet

Die Gebeine von Dali befinden sich wieder in seinem Grab - © APA (AFP)

Der langjährige Vaterschaftsstreit um den 1989 verstorbenen spanischen Maler Salvador Dali ist endgültig beendet. Die Gebeine des exzentrischen Künstlers befinden sich seit Freitag wieder in seinem Grab in dem nach ihm benannten Theater-Museum in seiner katalanischen Heimatstadt Figueres, wie die Salvador-Dali-Stiftung mitteilte.