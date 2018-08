Einblick in Salzburgs neue Eishockey-Umkleidekabine

Bei uns bekommt ihr erstmals Einblick in die Umkleidekabine nach amerikanischem Vorbild. Zudem haben wir uns mit Trainer Greg Poss, Michael Schiechl und Mario Huber über die anstehenden Aufgaben in der Champions Hockey League (CHL) sowie Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) unterhalten.

Das Video wird in Kürze verfügbar sein.

EBEL-Meistertitel steht über allem

Das Ziel für die 15. Saison von EC Red Bull Salzburg wurde am Montag beim Pressetermin in der Eishockey-Akademie in Liefering sofort ersichtlich. Alle Spieler sowie Poss gaben an, in Summe das eine Spiel mehr zu gewinnen als letztes Jahr. Gemeint ist natürlich das verlorene Final-Duell gegen HCB Südtirol Alperia. Und genau dieses Team sieht der Headcoach der Salzburger als härtester Konkurrent: “Bozen ist sehr stark, sie haben sich in vielen Bereichen verbessert”, erklärte Poss im Gespräch mit SALZBURG24, dessen Team sich bereits seit einem Monat intensiv auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet.

Poss nimmt wenig Rücksicht

Nach dem kräfteraubenden Salute-Turnier, das die Bullen hinter Bern auf dem zweiten Rang abschlossen, trainierten die Eis-Cracks bei hoher Intensivität hart für ihr großes Ziel. Schiechl hat den freien Sonntag komplett der Erholung und dem Schlaf vermittelt. Im S24-Video erklärt der Stürmer, warum er fast 24 Stunden durchgeschlafen hat und welche persönlichen Ziele er für die neue Saison verfolgt. Auch wenn Kapitän Matthias Trattnig und Co. die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben ist, kennt der Coach kein Erbamen. “Die Jungs haben im Sommer gut gearbeitet. Da müssen wir anschließen und können bei der Trainingsintensität wenig Rücksicht nehmen”, sagte der 53-jährige Amerikaner.