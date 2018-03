Experte zweifelt an Russlands Verstrickung in Giftangriff

Die der breiten Öffentlichkeit bisher bekannt gewordenen Vorwürfe führten jedenfalls “keine stichhaltigen Beweise einer russischen Involvierung” an: “Die Ereignisse werfen zu viele Fragen auf und lassen noch mehr Fragen unbeantwortet”, meint der österreichische Sicherheitspolitik-Forscher mit Schwerpunkt auf Osteuropa und den postsowjetischen Raum.

Besonders die Frage nach den Motiven sei bisher unbeantwortet geblieben: “Für einen bloßen Abschreckungseffekt gegenüber eigenen Agenten bzw. für eine späte Racheaktion geht die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht auf.” Der Zeitpunkt sei aus Moskauer Sicht “denkbar ungünstig”: “Am 18. März finden die Präsidentschaftswahlen statt, die ohnehin von Manipulierungsvorwürfen überschattet werden dürften. Im Juni tritt Russland als Gastgebernation der Fußballweltmeisterschaft auf. Ein Boykott der Weltmeisterschaft durch die westliche Staatengemeinschaft wäre nach den jüngsten Dopingskandalen und dem politischen Boykott der Olympischen Spiele in Sotschi ein weiterer herber Schlag für Russland.”

Nach der Wahl am Sonntag sei in Russland “eine tiefgreifende Transformation des gesamten politischen Systems mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024” zu erwarten. “Um diese Transformationsperiode möglichst erfolgreich zu bewältigen, bedarf die russische Führung eines stabilen außenpolitischen Umfeldes und im Idealfall der Deeskalation seiner Beziehung zum Westen.” Der Angriff auf Skripal habe aber “das Potenzial, die Beziehungen Russlands zum Westen noch weiter eskalieren zu lassen”.

Darüber hinaus scheint der Ex-Spion nach Einschätzung Dubowys für Moskau “nicht ein außergewöhnlich wichtiges Ziel” abzugeben: “Bis zu seiner Verhaftung im Jahr 2004 hat Skripal für den britischen Geheimdienst gearbeitet und dürfte durchaus wichtige und für London wertvolle Informationen weitergegeben haben.” Nach seiner Verurteilung habe er aber Jahre in Haft verbracht, und seit seiner Ausreise nach Großbritannien im Jahr 2010 seien weitere acht Jahre vergangen. “Warum Russland ausgerechnet nach so langer Zeit, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen und der Fußballweltmeisterschaft, Skripal mit einer Substanz zu töten versucht, die mit Russland in Verbindung gebracht werden kann, entzieht sich schlicht und ergreifend jedweder gängigen Logik.”

Zu den Reaktionen der britischen Regierung auf den Vorfall sagte Dubowy, diese hätten “angesichts des massiven Drucks vonseiten des Parlaments, der Medien sowie der Öffentlichkeit wesentlich schärfer ausfallen können”. Die bisher gesetzten Maßnahmen seien “weder außergewöhnlich noch unbedingt unvorhersehbar gewesen”. Allerdings dürften weitere Schritte nicht lange auf sich warten lassen. Von russischer Seite erwartet Dubowy zunächst eine “symmetrische Reaktion” auf das Vorgehen Londons.

Obwohl sich die Eskalationsspirale aus seiner Sicht noch eine Zeit lang weiterdrehen dürfte, sei “die Chance für einen Dialog zwischen Moskau und London nicht vollständig vertan”. Der Spielraum für bilaterale Kontakte sei nach wie vor gegeben: “Die nicht erfolgte Ausweisung des russischen Botschafters kann als ein wichtiges Signal für den grundsätzlichen Wunsch nach Aufrechterhaltung diplomatischer Beziehungen gewertet werden.” Auch könnten die angekündigten Maßnahmen seitens Londons “keinesfalls als irreparabler Schaden für die russisch-britischen Beziehungen betrachtet werden”.

