Experten befürchten Verkehrschaos am Mittwoch in Salzburg

Am "Tag der Deutschen Einheit" staut es in Salzburg bekanntlich. (Archivbild) - © FMT-Pictures/MW

Wie in jedem Jahr werden auch heuer viele Gäste aus Deutschland am “Tag der Deutschen Einheit” in Salzburg erwartet. Erfahrungsgemäß bringt das eine Verschärfung der Verkehrssituation vor allem in der Mozartstadt mit sich. Experten raten deshalb: Auto stehen lassen und Öffis nutzen.