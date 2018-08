Experten schätzen Kriegsschäden in Syrien auf 334 Mrd. Euro

Die Kriegsschäden in Syrien haben ein enormes Ausmaß - © APA (AFP)

Die Schäden in Syrien nach mehr als sieben Jahren Krieg summieren sich einer neuen UNO-Schätzung zufolge auf rund 334 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kamen am Mittwoch mehr als 50 Experten aus Syrien und anderen Ländern, die von den Vereinten Nationen zur Bewertung der Kriegsfolgen in die libanesische Hauptstadt Beirut geladen worden waren.