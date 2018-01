Experten warnen vor “großer” Lawinengefahr in Salzburg

In tiefen und mittleren Lagen verliere die Schneedecke durch Regeneintrag am Nachmittag an Festigkeit, im Tauernbereich steige die Gefährdung durch Lawinen daher tagsüber von „erheblich“ auf „groß“ (4) an. !Es ist dann mit der Auslösung zahlreicher kleiner und mittlerer Lockerschnee- und mitunter großer Schneebrettlawinen zu rechnen, die auch exponierte Verkehrswege gefährden können“, heißt es im Bericht des Salzburger Lawinenwarndienstes.

Schon geringe Zusatzbelastung kann Schneebrett auslösen

Der frische Triebschnee von der Waldgrenze aufwärts könne schon bei geringer Zusatzbelastung als Schneebrett ausgelöst werden. In tiefen und mittleren Lagen bestehe zudem ein Nassschneeproblem: Kleine bis mittlere nasse Lockerschneelawinen, bis in Höhen von 2.500 Metern auch einzelne Gleitschneelawinen sind spontan möglich.

Lawinensprengungen entlang der Tauernautobahn

Am Abend werden entlang der Tauernautobahn in Richtung Villach Lawinensprengungen durchgeführt, berichtet Antenne Salzburg. Dies sei notwendig um die Verkehrssicherheit auf der A10 zu gewährleisten. Die Autobahn ist daher im Bereich des Tauerntunnels von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr gesperrt.

Lawinensituation in Tirol extrem angespannt

Noch angespannter ist die Lawinensituation derzeit im benachbarten Tirol. Wegen Lawinengefahr und anhaltend starker Schneefälle hat der ÖAMTC für weite Teile des Landes eine Reihe von Straßensprren gemeldet. Unter anderem musste die Reschen Straße (B180) zwischen Kajetansbrücke und Nauders in beiden Richtungen wegen drohender Lawinen gesperrt werden, ebenso die Engadiner Straße (B184) auf Höhe Kajetansbrücke.

Ebenfalls wegen Lawinengefahr gesperrt waren die Pitztal Straße (L16) zwischen St. Leonhard und Mandarfen in St. Leonhard im Pitztal, die Kaunertal Straße (L18) im gesamten Verlauf, die Venter Landesstraße (L240) zwischen Zwieselstein und Vent, die Ladiser Straße (L286) im gesamten Verlauf und die Spisser Landesstraße (L348) auf Höhe Staatsgrenze Spiss. Der ÖAMTC riet dazu, bei Fahrten in Westösterreich unbedingt Winterketten mitzuführen. Derzeit komme es zu zahlreichen Behinderungen wegen hängen gebliebener Fahrzeuge, hieß es.

Toter bei Lawinenabgang in Ischgl

Und im Skigebiet Ischgl im Bezirk Landeck hat ein Lawinenabgang am Nachmittag bereits ein Todesopfer gefordert. Den gesamten Bericht zu der Tragödie findet ihr HIER.