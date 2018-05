Explosion im Pongau: Feuerwehren üben für Ernstfall

Die Feuerwehren St. Johann und Schwarzach übten für den Ernstfall. - © Pressefotopongau MW

Bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt in St. Johann (Pongau) kommt es zu einer Explosion, Feuer bricht aus. Die Feuerwehr rückt mit schwerem Atemschutz an und bekämpft den Brand. Einen solchen Einsatz übten am Mittwoch die Feuerwehren St. Johann und Schwarzach sowie Mitarbeiter der Alpendorf Bergbahnen.