Bei einer schweren Explosion in einem Hochhaus in der moldauischen Hauptstadt Chisinau sind am Samstagabend nach ersten Berichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen ein Kind. Acht Bewohner wurden verletzt. Nach Angaben des Fernsehens und der Zeitung “Timpul” wurden durch die Explosion mindestens drei Stockwerke stark beschädigt.

Über die Ursache der Explosion in dem 20-stöckigen Gebäude lagen zunächst keine konkreten Erkenntnisse vor, jedoch wurde in den Medien spekuliert, dass sich möglicherweise Gas aus einem undichten Behälter auf einem Balkon entzündet hatte. Ein Bewohner soll dort mehrere Gasflaschen aufgestellt haben. (APA/dpa)