Explosion und Brand in Radstadt: Einsatzkräfte bei großer Katastrophenschutz-Übung

Große Katastrophenschutz-Übung in Radstadt. - © Neumayr/LEO

Eine großangelegte Katastrophenschutz-Übung fand am Samstag in Radstadt (Pongau) statt. Geprobt wurde der Einsatz nach einer angenommenen Explosion und dem darauf folgenden Brand in der Firma Adient im Ortsteil Mandling. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren in die Übung involviert.