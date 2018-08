Ein Autofahrer raste mit 223 km/h über die A5 - © APA (dpa/Symbolbild)

Zu teils exzessiven Geschwindigkeitsübertretungen ist es am Wochenende auf der Nord/Weinviertel- (A5) und auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Montag wurden drei Pkw mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h gemessen. An die zuständigen Bezirkshauptmannschaften ergingen Anzeigen.