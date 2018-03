EZB-Zinsanhebung zur Jahresmitte 2019 nicht unrealistisch

Weidmann und OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny in Wien - © APA

Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, hat bei einer Rede in Wien ein baldiges Ende der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank in den Raum gestellt. “Die Märkte sehen eine erste Zinsanhebung etwa zur Mitte des Jahres 2019, was wohl nicht ganz unrealistisch ist”, sagte das EZB-Ratsmitglied anlässlich der Überreichung eines hohen Ehrenzeichens der Republik Österreich.