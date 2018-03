“Lügen”-Posting: Armin Wolf zieht Klage gegen HC Strache zurück

Wolf zieht seinte Klage gegen Strache zurück. - © APA/ROLAND SCHLAGER

ZiB2-Moderator Armin Wolf und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben sich in der Causa Facebook-Posting außergerichtlich verglichen. Strache wird sich demnach per Inserat in der “Kronen Zeitung” sowie zehn Tage lang auf seinem Facebook-Profil für den Vorwurf der Lüge entschuldigen, schrieb Wolf am Dienstag in seinem Blog. Straches Sprecher bestätigte dies auf APA-Anfrage.