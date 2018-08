Facebook-Seite von Kambodschas Ministerpräsident gehackt

Ministerpräsident Hun Sen - © APA (AFP)

In Kambodscha haben sich unbekannte Hacker illegal Zugang zu der Facebook-Seite von Ministerpräsident Hun Sen verschafft. Die Computer-Experten löschten nach Angaben der Polizei einige ältere Einträge des autoritär regierenden Premierministers, der in dem südostasiatischen Land bereits seit mehr als 30 Jahren an der Macht ist.