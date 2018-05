Facebook sperrt nach Ermittlungen im Datenskandal 200 Apps

Mark Zuckerbergs Unternehmen ist in Bedrängnis - © APA (AFP)

Im Rahmen der Ermittlungen im Datenskandal hat Facebook Hunderte von Apps auf seiner Plattform vorübergehend stillgelegt. Von mehreren Tausend Anwendungen, die bereits untersucht wurden, seien nun 200 vom Ausschluss bedroht, kündigte der für Produktpartnerschaften verantwortliche Manager Ime Archibong am Montag in einem Blogeintrag an.