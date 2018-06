Fahnder stellen zahlreiche Drogen an Grenze sicher

Nach dem Aufbau der Kontrollstelle auf der B21, Höhe Schwarzbach (LKR BGL), wurden die Schleierfahnder schon beim zweiten Pkw – einem Rover mit rumänischer Zulassung – in Sachen Rauschgift fündig. Der Fahrer, ein 36 Jahre alter Rumäne, stand nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern führte auch noch ein größeres Sammelsurium an Rauschmitteln mit. Quasi als „Urlaubsration“ waren rund 50 Gramm Marihuana und Haschisch in allerlei Behältnissen verpackt bzw. in Plastikfolie geruchsneutral verschweißt.

Kokain im Turnschuh

Etwas Kokain sowie ein paar illegale Ecstasy-Pillen fanden die Fahnder zudem noch in einem getragenen Turnschuh. Mit seinem Beifahrer befand sich der „Straßenkünstler“ auf der Durchreise nach Südtirol. Nach erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus, der anschließenden Anzeigenaufnahme und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung durfte der Südosteuropäer die Dienststelle wieder verlassen. Allerdings musste er und sein Begleiter, der nach eigenen Angaben ebenfalls etwas konsumiert hatte, noch längere Zeit auf ihre Abholer bzw. Ersatzfahrer warten.

Kokain geschmuggelt: Nacht in Arrestzelle

Währenddessen zogen die Kollegen aus Bad Reichenhall einen in Tirol wohnhaften 27-jährigen Bosnier mit seinem Mercedes Benz aus dem Verkehr. Der Durchreisende hatte in einer Armlehne zwei Tütchen mit mehr als zehn Gramm Kokain deponiert, zusätzlich verlief ein Speicheltest positiv auf Cannabis. Wie im vorherigen Fall musste sich der Fahrzeuglenker einer Blutentnahme in der Reichenhaller Klinik unterziehen. Sollte sich das Vortestergebnis bestätigen, droht ihm diesbezüglich ein obligatorisches Fahrverbot.

Wesentlich gravierender wurde allerdings die Einfuhr von Kokain „in einer nicht geringen Menge“ beurteilt. Bei der harten Droge reichen zum Überschreiten des Grenzwertes schon etwas mehr als zehn Gramm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein blieb der Bosnier über Nacht in der Arrestzelle. Er wurde am Sonntagmorgen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Laufen zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Ein Tiroler, der über den Walserberg fahren wollte, hatte zwar keine Drogen konsumiert, dafür aber offensichtlich zu viel Alkohol. Zudem bemerkte das Fahnder-Team, dass der vom 33-jährigen Fahrer ausgehändigte Führerschein, in Wirklichkeit seinem knapp zehn Jahre jüngeren Bruder gehörte. Der saß auf dem Beifahrersitz. Da der gebürtige Tiroler noch nie eine Lenkerberechtigung besaß, hatte ihm der Beifahrer kurzerhand seinen eigene zugesteckt. Der Schwindel des in Österreich bereits erheblich polizeilich vorbelasteten Brüderpaares flog wegen des großen Altersunterschiedes auf. Wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Fahren unter Alkoholeinfluss hat der Ertappte mit einer empfindlichen Strafe zu rechnen.

Der anwesende Bruder musste sich wegen des Überlassens seines Führerscheins verantworten. Ein verbotenes Springmesser brachte diesem zusätzlich noch eine Anzeige nach dem Waffengesetz ein. Schließlich untersagten die Beamten die Weiterfahrt und stellten den vollbesetzten österreichische Chrysler Voyager – mangels nüchternen Ersatzfahrer – an der Kontrollstelle ab.