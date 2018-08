Fahrerflüchtiger löst Suchaktion in Oberösterreich aus

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, fanden sie am Fahrbahnrand einen stark beschädigten Pkw, der auf dem Dach lag. Die Florianis begannen sofort mit Bergemaßnahmen, konnten aber keine Personen im Fahrzeug finden. Am Asphalt fand sich eine 83 Meter lange Schleuderspur. Mithilfe von Polizei und Rettung wurde die Unfallstelle durchsucht. Von den Verunglückten fehlte aber weiterhin jede Spur, berichtet die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung.

Fahrerflüchtiger weiter unauffindbar

Während der Fahndung konnte schließlich eine Unfallzeugin ausfindig gemacht werden. Sie berichtet, gegen 14.30 Uhr hätten zwei Personen das Auto verlassen. Sie seien kaum verletzt gewesen und hätten ihr in gebrochenem Deutsch gesagt, dass alles in Ordnung sei. Am frühen Abend wurde die Personensuche schließlich abgebrochen. Der Unfallfahrer ist weiterhin flüchtig. Die Polizei wird weiter ermitteln.