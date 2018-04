Fahrerloser Reisebus kracht in Wien in U-Bahn-Station

Noch ist unklar, warum der Bus ins Rollen geriet - © APA (MA 68 Lichtbildstelle)

Ein geparkter Reisebus ist am Mittwochabend am Wiener Gürtel aus noch unbekannter Ursache ins Rollen geraten. Das fahrerlose Fahrzeug rammte mehrere Pkw, einen Ampelmasten, einen U-Bahnwürfel und ein Verkehrszeichen. Eine 20-jährige Fußgängerin wurde bei einem Ausweichmanöver leicht verletzt. Der Bus krachte schließlich in die U-Bahn-Station Alser Straße.