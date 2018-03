Der Taxifahrer rief die Polizei, weil der Fahrgast nicht bezahlen wollte (Symbolbild). - © APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Fahrgast weigerte sich in den frühen Morgenstunden am Dienstag in Hinterglemm (Pinzgau) seine Taxirechnung zu bezahlen. Der Taxifahrer verständigte daraufhin die Polizei. Gegenüber den Beamten äußerte der Mann dann wüste Beschimpfungen und war äußerst aggressiv. Die Polizisten mussten zu den Handschellen greifen.