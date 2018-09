Kritik an EU-Ratspräsidentschaft: NEOS planen Rad-Protest in Salzburg

Claudia Gamon und Beate Meinl-Reisinger bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Wien. - © NEOS

Mit Plakaten auf Fahrrädern wollen die NEOS am Donnerstag am Rande des informellen EU-Gipfels in Salzburg Kritik an der Linie der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft üben. Die vier Plakatpaare zu den Sujets Migrationspolitik, Klimaschutz, EU-Grundfreiheiten und Bedrohung liberaler Werte wurden am Mittwoch in Wien von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger präsentiert.