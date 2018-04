Lieferwagen rast in Toronto in Menschenmenge

Die Hintergründe sind unklar - © APA (AFP)

Ein Lieferwagen ist in der kanadischen Metropole Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Mindestens “acht bis zehn” Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Medien berichteten von vier leblosen Personen. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, ist unklar.