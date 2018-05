Fahrzeug stürzt bei Schwarzach in Salzach: Fünf Verletzte

Feuerwehr und Wasserrettung bargen das Auto aus der Salzach. - © WR SALZBURG

In den frühen Morgenstunden ist ein Auto auf der B311 in die Salzach gestürzt. Der Wagen war am Sonntag zwischen dem Schwarzacher Schönbergtunnel und dem Mauttunnel St. Veit von der Straße abgekommen und hatte die Leitschiene durchbrochen. Fünf Personen wurden verletzt, eine davon schwer.