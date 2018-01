Fahrzeug stürzt in Salzach: Polizei fahndet jetzt nach Jugendlichen

Nach der schwierigen Bergeaktion eines Fahrzeuges am Freitag aus der Salzach in Hallein (Tennengau), fahndet die Polizei nun nach drei Jugendlichen. Sie sollen den Lieferwagen in die Salzach rollen lassen haben.

Über Stunden hat es gedauert, bis am Freitag ein in die Salzach gestürztes Fahrzeug gefunden und schließlich geborgen werden konnte. Sogar der Wasserpegel wurde gesenkt und ein Hebeballon eingesetzt. Wir haben ausführlich berichtet. Polizei fahndet nach Jugendlichen Warum der Lieferwagen in die Salzach stürzte war bis dato nicht bekannt. Nun informierte die Polizei über eine Fahndung nach drei Jugendlichen. Diese sollen zuvor am Fahrzeug hantiert haben. Demnach stützt sich die Polizei auf die Aussagen des Lieferwagenfahrers. Er will bemerkt haben, dass gegen Mittag drei Jugendliche in das Innere seines Fahrzeuges gelangten. Der Lieferant versuchte noch die flüchtenden Jugendlichen zu verfolgen – jedoch erfolglos. Lieferant muss zusehen, wie Fahrzeug in Salzach stürzt Als er schließlich wieder zu seinem Lieferwagen zurückkehrte, bewegte sich das Fahrzeug gerade selbstständig in Richtung Salzachufer. Der Mann konnte den rollenden Wagen nicht mehr aufhalten und musste zusehen, wie es in die Salzach stürzte und abgetrieben wurde. Nach einer mehrstündigen Suchaktion durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Hallein sowie der Berufsfeuerwehr Salzburg konnte der verunfallte Lieferwagen in einer Wassertiefe von zirka fünf Meter gefunden und geborgen werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Fahndung nach den drei Jugendlichen verlief bis dato negativ. Fahrzeugsuche in Hallein I

Fahrzeugsuche in Hallein II Fahrzeugsuche in Hallein III

Video der Suchaktion Fahrzeug stürzt in Salzach

